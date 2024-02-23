Из-за удара "Шахеда" по дому в Одессе есть погибший

Чиновник отметил, что тело мужчины в настоящее время деблокируют сотрудники экстренных и спасательных служб.

"В результате российской атаки по Одессе один погибший мужчина. Его тело сейчас деблокируют из-под завалов", - говорится в сообщении.

Глава ОВА выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Перед этим стало известно о том, что чрезвычайники извлекли из-под завалов еще одну пострадавшую, после чего женщину в тяжелом состоянии госпитализировали.

Чиновник добавил, что потерпевшая пробыла под завалами около двух часов.

Обновлено в 00:37

В Одесском горсовете уточнили, что в результате атаки "Шахедов" был разрушен одноэтажный жилой дом в Приморском районе города.

"Спасатели извлекли из-под завалов тело одного погибшего. Трое пострадавших доставлены в одну из городских больниц", - говорится в заявлении.

Мэр Одессы Геннадий Труханов на месте происшествия (фото: t.me/odesacityofficial)

Обновлено в 00:58

Как заявила спикер Главного управления ГСЧС в Одесской области Марина Аверина, пожар в пострадавшем из-за удара вражеского дрона жилом доме в Одессе уже потушен, передает "Суспільне".

Представитель ГСЧС отметила, что площадь пожара составила 50 квадратных метров. В настоящее время идет разбор завалов. На месте работает 41 спасатель.

Атака дронами по Одессе вечером 23 февраля

Ранее сообщалось, что около половины одиннадцатого вечера российские оккупанты ударили дроном-камикадзе по жилому дому в Одессе. Местные власти впоследствии сообщили о как минимум двух пострадавших в результате вражеской атаки, они были в тяжелом состоянии.

Глава ОВА рассказал, что на месте работают все соответствующие службы.

Добавим, что одесские СМИ опубликовали видео с пожаром в Одессе.

Отметим, что это уже вторая подряд воздушная атака интервентов по Одессе, в том числе с использованием ударных беспилотников. Тогда погибли три человека в городе. Более детально о последствиях вчерашнего удара противника - в материале РБК-Украина.