У Києві змінили рух транспорту через удар РФ: які автобуси та тролейбуси курсують інакше
У Києві сьогодні, 4 жовтня, деякі тролейбуси та автобуси змінили рух через наслідки удару російського дрона по Північному мосту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА та "Київпастранс".
Зазначається, що рух транспорту змінено через перекриття руху Північним мостом.
Рух автобусів організовано: до Дарницької площі.
Тролейбуси курсують:
№№ 29, 30, 31, 47 з лівого берега - від вул. Милославської до Дарницької площі;
№№ 29, 30, 31 з правого берега - від зал. пл. "Куренівка", ст. м. "Лукʼянівська", вул. Кадетський гай до ст. м. "Почайна".
Автобуси №№ 21, 73, 101, 114 курсують до Дарницької площі.
Автобуси №№ 22, 91 з лівого на правий берег Києва тимчасово курсують через Дарницький міст.
Із правого на лівий берег автобуси №№ 22, 91 курсують за раніше зміненими схемами руху.
Рух автобусів №114 організований:
у напрямку залізничного вокзалу - за власним маршрутом;
у напрямку вул. Милославської - через Подільський мостовий перехід.
Нагадаємо, російські війська вранці 4 жовтня знову завдли удару по Північному мосту у Києві. Дрон влучив у дорожнє полотно.