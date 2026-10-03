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Из-за удара РФ по Северному мосту в Киеве пострадали два человека

13:05 03.10.2026 Сб
1 мин
aimg Татьяна Степанова
Из-за удара РФ по Северному мосту в Киеве пострадали два человека Иллюстративное фото: из-за удара РФ по Северному мосту в Киеве пострадали два человека (ГСЧС)
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В Киеве в результате удара России по Северному мосту утром 3 октября пострадали два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

"Два человека пострадали сегодня утром в результате удара врага по Северному мосту в столице", - сообщил Кличко.

По его словам, одному пострадавшему медики оказали помощь на месте. Второго госпитализировали, а сейчас он на амбулаторном лечении.

Удар по Северному мосту

Напомним, утром 3 октября российские войска ударили дроном по Северному мосту в Киеве.

В результате удара повреждены дорожное полотно и контактная сеть троллейбусов. Движение по мосту с левого на правый берег перекрыли.

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