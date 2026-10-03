Из-за удара РФ по Северному мосту в Киеве пострадали два человека
13:05 03.10.2026 Сб
1 мин
Иллюстративное фото: из-за удара РФ по Северному мосту в Киеве пострадали два человека (ГСЧС)
В Киеве в результате удара России по Северному мосту утром 3 октября пострадали два человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.
"Два человека пострадали сегодня утром в результате удара врага по Северному мосту в столице", - сообщил Кличко.
По его словам, одному пострадавшему медики оказали помощь на месте. Второго госпитализировали, а сейчас он на амбулаторном лечении.
Удар по Северному мосту
Напомним, утром 3 октября российские войска ударили дроном по Северному мосту в Киеве.
В результате удара повреждены дорожное полотно и контактная сеть троллейбусов. Движение по мосту с левого на правый берег перекрыли.