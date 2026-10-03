Иллюстративное фото: из-за удара РФ по Северному мосту в Киеве пострадали два человека (ГСЧС)

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В Киеве в результате удара России по Северному мосту утром 3 октября пострадали два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

"Два человека пострадали сегодня утром в результате удара врага по Северному мосту в столице", - сообщил Кличко. По его словам, одному пострадавшему медики оказали помощь на месте. Второго госпитализировали, а сейчас он на амбулаторном лечении.