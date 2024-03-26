Из-за удара по Одессе пострадали уже 10 человек: фото последствий
Количество пострадавших после обстрела Одессы 25 марта пострадали уже 10 человек. Трое из них находятся в больнице.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.
"В результате вчерашнего ракетного обстрела пострадали 10 человек", - рассказал он.
В частности, семь человек, среди которых три женщины, продолжают лечение в медицинских учреждениях.
"Всем остальным помощь была предоставлена на месте", - добавил глава ОВА.
Последствия обстрела Одессы 25 марта (t.me/odeskaODA)
Кроме того, по его данным, в результате ударов пострадали около 300 квартир.
"Несколько построек разрушено. Значительные повреждения также получил Дворец спорта. Еще раз очень прошу оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги", - отметил глава военной администрации.
Обстрел Одессы
Днем в понедельник, 25 марта, РФ в очередной раз нанесла ракетный удар по городу Одесса. Сначала было известно о трех пострадавших женщинах, затем количество пострадавших возросло до 4. Также сообщалось о повреждении гражданской инфраструктуры, два здания разрушены, в домах вокруг выбиты стекла.
26 марта спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк отмечала, что из-за вчерашних обстрелов пострадали 9 человек. Она также добавила, что враг, атакуя Одессу, использовал тактику двойного удара. Ее оккупанты применяют уже не впервые.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.