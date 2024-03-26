Из-за удара по Одессе пострадали уже 10 человек: фото последствий

Количество пострадавших после обстрела Одессы 25 марта пострадали уже 10 человек. Трое из них находятся в больнице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.

"В результате вчерашнего ракетного обстрела пострадали 10 человек", - рассказал он.

В частности, семь человек, среди которых три женщины, продолжают лечение в медицинских учреждениях.

"Всем остальным помощь была предоставлена на месте", - добавил глава ОВА.

Последствия обстрела Одессы 25 марта (t.me/odeskaODA)

Кроме того, по его данным, в результате ударов пострадали около 300 квартир.

"Несколько построек разрушено. Значительные повреждения также получил Дворец спорта. Еще раз очень прошу оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги", - отметил глава военной администрации.