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Из-за удара по Одессе пострадали уже 10 человек: фото последствий

Одесса, Вторник 26 марта 2024 13:59
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Из-за удара по Одессе пострадали уже 10 человек: фото последствий Фото: из-за удара по Одессе пострадали уже 10 человек (t.me/odeskaODA)
Автор: Наталия Гурковская

Количество пострадавших после обстрела Одессы 25 марта пострадали уже 10 человек. Трое из них находятся в больнице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.

"В результате вчерашнего ракетного обстрела пострадали 10 человек", - рассказал он.

В частности, семь человек, среди которых три женщины, продолжают лечение в медицинских учреждениях.

"Всем остальным помощь была предоставлена на месте", - добавил глава ОВА.

Последствия обстрела Одессы 25 марта (t.me/odeskaODA)

Кроме того, по его данным, в результате ударов пострадали около 300 квартир.

"Несколько построек разрушено. Значительные повреждения также получил Дворец спорта. Еще раз очень прошу оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги", - отметил глава военной администрации.

Обстрел Одессы

Днем в понедельник, 25 марта, РФ в очередной раз нанесла ракетный удар по городу Одесса. Сначала было известно о трех пострадавших женщинах, затем количество пострадавших возросло до 4. Также сообщалось о повреждении гражданской инфраструктуры, два здания разрушены, в домах вокруг выбиты стекла.

26 марта спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк отмечала, что из-за вчерашних обстрелов пострадали 9 человек. Она также добавила, что враг, атакуя Одессу, использовал тактику двойного удара. Ее оккупанты применяют уже не впервые.

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