Через удар по Києву вже 2 загиблих, кількість постраждалих перевищила 50

У ніч на 31 липня російські війська завдали по Києву комбінованого удару - ворог атакував столицю ракетами та дронами. Внаслідок обстрілу загинуло дві людини, ще багато киян отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Києва Віталія Кличка.

У Києві 31 липня о 04:29 вдруге за ніч оголошували повітряну тривогу. Вже за кілька хвилин у місті пролунали вибухи, а в небі було видно спалахи.

О 7:04 мер Києва Віталій Кличко написав, що внаслідок атаки у столиці уже 48 постраждалих, 29 із них - у лікарнях.

За словами міністра МВС Ігоря Клименка, один з ударів окупантів прийшовся по житловій багатоповерхівці, в результаті чого було зруйновано цілий під’їзд. Серед травмованих - троє поліцейських, які їхали на виклик. Двох поранених людей врятували з-під завалів.

А ось начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко уточнив, що зараз на місці удару триває розбір завалів. Рятувальники ДСНС намагаються дістатися до людей, які можуть перебувати під уламками зруйнованого під'їзду.

"О 4:47 я отримав інформацію, що ворог вчергове поцілив прямою наводкою в житловий будинок. Святошинський район, 9-поверхівка. Звичайний, житловий будинок", - написав Ткаченко.

За словами Ткаченка, наразі відомо про 52 постраждалих, з яких майже 30 госпіталізовані. Серед травмованих - дев’ятеро дітей. Щонайменше двоє людей загинули.

Чиновник каже, що ці цифри можуть зрости, адже рятувальні роботи ще тривають.

Також він уточнив, що внаслідок обстрілу зафіксовано пошкодження щонайменше у 27 точках міста. Найбільше постраждали Солом’янський, Святошинський, Шевченківський та Голосіївський райони Києва.