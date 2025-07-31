Из-за удара по Киеву уже 2 погибших, количество пострадавших превысило 50

В ночь на 31 июля российские войска нанесли по Киеву комбинированный удар - враг атаковал столицу ракетами и дронами. В результате обстрела погибли два человека, еще много киевлян получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Киева Виталия Кличко.

В Киеве 31 июля в 04:29 второй раз за ночь объявляли воздушную тревогу. Уже через несколько минут в городе прогремели взрывы, а в небе были видны вспышки.

В 7:04 мэр Киева Виталий Кличко написал, что в результате атаки в столице уже 48 пострадавших, 29 из них - в больницах.

По словам министра МВД Игоря Клименко, один из ударов оккупантов пришелся по жилой многоэтажке, в результате чего был разрушен целый подъезд. Среди травмированных - трое полицейских, которые ехали на вызов. Двух раненых людей спасли из-под завалов.

А вот начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко уточнил, что сейчас на месте удара продолжается разбор завалов. Спасатели ГСЧС пытаются добраться до людей, которые могут находиться под обломками разрушенного подъезда.

"В 4:47 я получил информацию, что враг в очередной раз попал прямой наводкой в жилой дом. Святошинский район, 9-этажка. Обычный, жилой дом", - написал Ткаченко.

По словам Ткаченко, сейчас известно о 52 пострадавших, из которых почти 30 госпитализированы. Среди травмированных - девять детей. По меньшей мере два человека погибли.

Чиновник говорит, что эти цифры могут возрасти, ведь спасательные работы еще продолжаются.

Также он уточнил, что в результате обстрела зафиксированы повреждения по меньшей мере в 27 точках города. Больше всего пострадали Соломенский, Святошинский, Шевченковский и Голосеевский районы Киева.