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Через три месяца: пропавшего в Карпатах туриста из Киева нашли мертвым

Автор: РБК-Украина

Сегодня, 27 апреля, в 16:00 спасатели обнаружили тело туриста из Киева, который исчез три месяца назад в Карпатах. Погибший найден в ущелье у ручья у подножия горы Жид-Магура.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

После проведения правоохранителями первоочередных следственных действий, тело мужчины будет транспортировано в село Березники Закарпатской области.

В ночь на 14 февраля вблизи сел Березники Свалявского района на склоне горы Гемба во время катания на лыжах заблудились двое киевлян. Из-за плохой видимости они потеряли друг друга из виду.

Уже в 11: 30 14 февраля поисковой группой ГСЧС был найден один турист, поиски же второго продолжались 21 день - до 5 марта.

Напомним, когда сошел снег спасатели возобновили поиски. Однако в первый день, 26 апреля, погибшего не нашли.

Ранее РБК-Украина писало, что 14 февраля в Карпатах проходили поиски 12 туристов, всех кроме одного нашли. В тот день в горах сохранялась снеголавинная угроза. Синоптики объявляли третий уровень опасности.

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