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Исчез более трех месяцев назад: в Карпатах возобновили поиски туриста из Киева

Новина українською → Карпаты, Понедельник 26 апреля 2021 08:52
Исчез более трех месяцев назад: в Карпатах возобновили поиски туриста из Киева Фото: в Карпатах в феврале началась спасательная операция (facebook.com/DsnsZakarpattya)
Автор: Анастасия Рокитна

В Карпатах спасатели снова возобновили поисковые работы 40-летнего киевлянина, заблудившегося в Карпатах еще 13 февраля. Его до сих пор не могут найти.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Закарпатской области.

В частности, спасатели в очередной раз обследовали место, где вероятно заблудился турист. Его ищут 15 специалистов горных поисково-спасательных отделений с. Нижние Ворота, Мукачево и Ужгорода и 4 единицы техники среди которых вездеход "Богун".

Также к поискам присоединились 8 волонтеров из Киева. Для воздушного мониторинга территории был привлечен беспилотный летательный аппарат.

Фото: в Карпатах в феврале началась спасательная операция (facebook.com/DsnsZakarpattya)

Поисковыми группами обследованы склоны и водосборники горы Гимба и Жид-Магура. Пропавший гражданин не найден.

Напомним, 13 февраля возле села Березники Свалявского района в Карпатах во время катания на лыжах заблудились два туриста из Киева. На следующий день, 14 февраля, одного из туристов нашли, его состояние удовлетворительное. Еще одного ищут.

Ранее РБК-Украина писало, что 14 февраля в Карпатах проходили поиски 12 туристов, всех кроме одного нашли. В тот день в горах сохранялась снеголавинная угроза. Синоптики объявляли третий уровень опасности.

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