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Через три місяці: зниклого в Карпатах туриста з Києва знайшли мертвим

Автор: РБК-Україна

Сьогодні, 27 квітня, о 16:00 рятувальники виявили тіло туриста з Києва, який зник три місяці тому в Карпатах. Загиблого знайдено в ущелині біля потічка у підніжжя гори Жид-Магура.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

Після проведення правоохоронцями першочергових слідчих дій, тіло чоловіка буде транспортовано до села Березники Закарпатської області.

В ніч на 14 лютого поблизу сел Березники Свалявського району на схилі гори Гемба під час катання на лижах заблукали двоє киян. Через погану видимість вони втратили один одного з поля зору.

Вже об 11:30 14 лютого пошуковою групою ДСНС було знайдено одного туриста, пошуки ж другого тривали 21 день - до 5 березня.

Нагадаємо, коли зійшов сніг рятувальники відновили пошуки. Однак в перший день, 26 квітня, загиблого не знайшли.

Раніше РБК-Україна писало, що 14 лютого в Карпатах проходили пошуки 12 туристів, усіх окрім одного знайшли. В той день у горах зберігалася сніголавинна загроза. Синоптики оголошували третій рівень небезпеки.

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