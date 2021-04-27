Через три місяці: зниклого в Карпатах туриста з Києва знайшли мертвим

Сьогодні, 27 квітня, о 16:00 рятувальники виявили тіло туриста з Києва, який зник три місяці тому в Карпатах . Загиблого знайдено в ущелині біля потічка у підніжжя гори Жид-Магура.

Про це повідомили у прес-службі ДСНС .

Після проведення правоохоронцями першочергових слідчих дій, тіло чоловіка буде транспортовано до села Березники Закарпатської області.

В ніч на 14 лютого поблизу сел Березники Свалявського району на схилі гори Гемба під час катання на лижах заблукали двоє киян. Через погану видимість вони втратили один одного з поля зору.

Вже об 11:30 14 лютого пошуковою групою ДСНС було знайдено одного туриста, пошуки ж другого тривали 21 день - до 5 березня.