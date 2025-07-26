Не через Трампа? У Таїланді зупинили бої з Камбоджею з неочікуваної причини

Конфлікт на кордоні Камбоджі та Таїланду

Конфлікт між Камбоджею та Таїландом спалахнув 24 липня після стрілянини на кордоні двох держав у районах стародавніх храмів. Стрілянина коштувала життя кільком тайським та камбоджійським солдатам. Обидві сторони не беруть на себе відповідальність за початок конфлікту.

Таїланд розгорнув на кордоні підрозділи, озброєні українськими БМ "Оплот" та БТР-3Е, а також завдав авіаударів по військових Пномпеня. Камбоджійці спробували атакувати провінцію Трат, але таїландська армія легко відбила вторгнення.

Перші ознаки примирення?

Президент США Дональд Трамп 26 липня заявив, що провів телефонну розмову з лідерами Камбоджі та Таїланду. За його словами, у Бангкоку та Пномпені нібито висловили готовність швидко домовитися про припинення вогню.

"Для мене було честю мати справу з обома країнами. Вони мають довгу та багату історію та культуру. Сподіваюся, вони будуть ладнати ще багато років. Коли все буде зроблено і настане мир, я з нетерпінням чекаю на укладення наших торгівельних угод з обома!", - написав з цього приводу Трамп.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.