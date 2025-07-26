Не из-за Трампа? В Таиланде остановили бои с Камбоджей по неожиданной причине

Армия Таиланда приостановила боевые действия на границе с Камбоджей, где в последние дни вспыхнул серьезный вооруженный конфликт. Причиной приостановки боев стали очень сильные проливные дожди.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на тайское издание The Nation.
"Проливные дожди заставили тайские и камбоджийские войска временно прекратить бои вдоль границы. Обе стороны сохраняют свои позиции, поскольку напряженность остается высокой", - сказано в сообщении.
Издание также ссылается на оперативный центр 2-й армии вооруженных сил Таиланда. Военные подтвердили, что в зоне конфликта бушуют сильные ливни, которые делают невозможными активные боевые действия.
"Временное прекращение огня, вызванное неблагоприятными погодными условиями, обеспечивает короткую передышку как для военных, так и для гуманитарных работников, которые пытаются помочь перемещенному населению", - отметило издание.
Однако общая ситуация пока остается нестабильной: обе армии удерживают позиции в районе конфликта. Не исключается, что конфликт может вспыхнуть с новой силой, как только погодные условия улучшатся.
Конфликт между Камбоджей и Таиландом вспыхнул 24 июля после стрельбы на границе двух государств в районах древних храмов. Стрельба стоила жизни нескольким тайским и камбоджийским солдатам. Обе стороны не берут на себя ответственность за начало конфликта.
Таиланд развернул на границе подразделения, вооруженные украинскими БМ "Оплот" и БТР-3Е, а также нанес авиаудары по военным Пномпеня. Камбоджийцы попытались атаковать провинцию Трат, но таиландская армия легко отразила вторжение.
Президент США Дональд Трамп 26 июля заявил, что провел телефонный разговор с лидерами Камбоджи и Таиланда. По его словам, в Бангкоке и Пномпене якобы выразили готовность быстро договориться о прекращении огня.
"Для меня было честью иметь дело с обеими странами. Они имеют долгую и богатую историю и культуру. Надеюсь, они будут ладить еще много лет. Когда все будет сделано и наступит мир, я с нетерпением жду заключения наших торговых соглашений с обеими!", - написал по этому поводу Трамп.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.