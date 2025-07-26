Не из-за Трампа? В Таиланде остановили бои с Камбоджей по неожиданной причине

Конфликт на границе Камбоджи и Таиланда

Конфликт между Камбоджей и Таиландом вспыхнул 24 июля после стрельбы на границе двух государств в районах древних храмов. Стрельба стоила жизни нескольким тайским и камбоджийским солдатам. Обе стороны не берут на себя ответственность за начало конфликта.

Таиланд развернул на границе подразделения, вооруженные украинскими БМ "Оплот" и БТР-3Е, а также нанес авиаудары по военным Пномпеня. Камбоджийцы попытались атаковать провинцию Трат, но таиландская армия легко отразила вторжение.

Первые признаки примирения?

Президент США Дональд Трамп 26 июля заявил, что провел телефонный разговор с лидерами Камбоджи и Таиланда. По его словам, в Бангкоке и Пномпене якобы выразили готовность быстро договориться о прекращении огня.

"Для меня было честью иметь дело с обеими странами. Они имеют долгую и богатую историю и культуру. Надеюсь, они будут ладить еще много лет. Когда все будет сделано и наступит мир, я с нетерпением жду заключения наших торговых соглашений с обеими!", - написал по этому поводу Трамп.

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