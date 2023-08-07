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Через співпрацю з РФ. США посилюватимуть санкції проти КНДР

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Понеділок 07 серпня 2023 23:45
Через співпрацю з РФ. США посилюватимуть санкції проти КНДР Фото: речник Державного департаменту США Метью Міллер (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

США збираються посилити санкції проти Північної Кореї через поглиблення її співпраці з Росією.

Про це заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"Ми чітко заявили про нашу стурбованість щодо співпраці між РФ і Північною Кореєю, ми чітко визначили, що КНДР прагне допомогти Росії в її агресії проти України", - заявив він.

Міллер додав, що позиція США у цьому питанні залишається незмінною - вони продовжать посилювати "всі їхні санкції".

Співпраця КНДР та РФ

КНДР відкрито підтримує російську агресію в Україні, а з початку року, згідно до інформації США, постачала боєприпаси бойовикам "Вагнера". А нещодавно міністр оборони Росії Сергій Шойгу їздив до Пхеньяну - в Білому домі вважають, що таким чином він міг просити про підтримку у вигляді зброї.

Через кілька днів з'явилась інфомація про те, що РФ планує купити у КНДР партію снарядів, щоб застосовувати їх на війні проти України.

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