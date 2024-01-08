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Через сніговий циклон в Україні без світла 400 населених пунктів, найгірше в центрі країни

Україна, Понеділок 08 січня 2024 09:56
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Через сніговий циклон в Україні без світла 400 населених пунктів, найгірше в центрі країни Фото: через циклон без світла 400 населених пунктів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Через погіршення погодних умов - налипання мокрого снігу та ожеледі - в Україні знеструмлено майже 400 населених пунктів. Найскладніша ситуація у Дніпропетровській області, де без електроенергії понад 200 населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міненерго.

За даними прес-служби, у Кривому Розі, зокрема, без світла понад 15 тисяч абонентів. Котельні та насосні станції працюють на генераторах. Через обледеніння ліній не працюють трамваї та тролейбуси.

У Кіровоградській області знеструмлено близько 80 населених пунктів. В Одеській та Миколаївській областях - 58 і 54 населених пунктів відповідно. Майже 9 тисяч абонентів через негоду залишилися без світла у Київській області.

"Аварійні бригади працюють. Графіки відключень електроенергії не застосовуються", - йдеться в повідомленні.

Негода в Україні

Нагадаємо, в Україні 8-9 січня очікуються складні погодні умови: сильний сніг та морози до 25 градусів.

За прогнозом синоптиків, вторгнення арктичного повітря з півночі Європи призведе до утворення циклону над півднем України і Чорним морем.

Впродовж 8 січня, крім північної частини, південний циклон зумовить сніг, в центральних областях, у Харківській області - значний сніг, на півдні, в Донецькій та Луганській областях - значні опади, дощ з переходом у сніг.

До опадів у центральних, східних та центральних областях доєднаються ще пориви вітру 15-20 м/с, спостерігатимуться хуртовини та снігові замети.

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