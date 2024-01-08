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Из-за снежного циклона в Украине без света 400 населенных пунктов, хуже всего в центре страны

Украина, Понедельник 08 января 2024 09:56
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Из-за снежного циклона в Украине без света 400 населенных пунктов, хуже всего в центре страны Фото: из-за циклона без света 400 населенных пунктов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Из-за ухудшения погодных условий - налипания мокрого снега и гололеда - в Украине обесточены около 400 населенных пунктов. Самая сложная ситуация в Днепропетровской области, где без электроэнергии более 200 населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэнерго .

По данным пресс-службы, в Кривом Роге, в частности, без света более 15 тысяч абонентов. Котельные и насосные станции работают на генераторах. Из-за обледенения линий не работают трамваи и троллейбусы.

В Кировоградской области обесточены около 80 населенных пунктов. В Одесской и Николаевской областях - 58 и 54 населенных пунктов соответственно. Почти 9 тысяч абонентов из-за непогоды остались без света в Киевской области.

"Аварийные бригады работают. Графики отключений электроэнергии не применяются", - говорится в сообщении.

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Напомним, в Украине 8-9 января ожидаются сложные погодные условия: сильный снег и морозы до 25 градусов.

По прогнозу синоптиков, вторжение арктического воздуха с севера Европы приведет к образованию циклона над югом Украины и Черным морем.

В течение 8 января, помимо северной части, южный циклон обусловит снег, в центральных областях, в Харьковской области - сильный снег, на юге, в Донецкой и Луганской областях - осадки, дождь с переходом в снег.

К осадкам в центральных, восточных и центральных областях присоединятся еще порывы ветра 15-20 м/с, будут наблюдаться вьюги и снежные заносы.

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