Через шторм РФ втратила захисні споруди навколо Кримського мосту, - Плетенчук

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив речник ВМС ЗСУ, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук в ефірі національного телемарафону.

"Вони намагаються використовувати будь-яку можливість для того, щоб поновити ці споруди. Звісно, в Чорному морі період штормів доволі тривалий. В Керченській протоці - так само доволі бурхливою буває погода. В цьому сенсі вона вносить свої корективи в плани російських окупантів, проте вони вживають максимальних заходів для того, щоб цю незаконну споруду захистити", - розповів він.

За його словами, наразі якихось тенденцій щодо зменшення активності росіян не спостерігається. Окупанти максимально "наситили" міст ешелонованими системами протиповітряної оборони.

Він також зауважив, що через те, що пороми наразі не працюють, росіяни вимушені постачати пальне для своїх угруповань Кримським мостом. Однак через те, що цей маршрут раніше вже був пошкоджений ЗСУ, вони не можуть значно навантажувати його залізничними цистернами.

Ситуація в районі Кримського мосту

Кримський міст - це незаконна переправа, яку збудувала Росія після окупації півострова 2014 року. Довжина мосту - 19 км, і він з'єднує півострів із сухопутною частиною РФ.

Нагадаємо, що Сили оборони України вже кілька разів завдавали ударів по Керченському мосту - 8 жовтня 2022 року і 17 липня 2023 року. А ось у 2024 році The Guardian писало, що ГУР готує третій удар по Кримському мосту.