Из-за шторма РФ потеряла защитные сооружения вокруг Крымского моста, - Плетенчук

"Они пытаются использовать любую возможность для того, чтобы восстановить эти сооружения. Конечно, в Черном море период штормов довольно длительный. В Керченском проливе - так же довольно бурной бывает погода. В этом смысле она вносит свои коррективы в планы российских оккупантов, однако они принимают максимальные меры для того, чтобы это незаконное сооружение защитить", - рассказал он.

По его словам, пока каких-то тенденций по уменьшению активности россиян не наблюдается. Оккупанты максимально "насытили" мост эшелонированными системами противовоздушной обороны.

Он также отметил, что из-за того, что паромы пока не работают, россияне вынуждены поставлять топливо для своих группировок Крымским мостом. Однако из-за того, что этот маршрут ранее уже был поврежден ВСУ, они не могут значительно нагружать его железнодорожными цистернами.

Ситуация в районе Крымского моста

Крымский мост - это незаконная переправа, которую построила Россия после оккупации полуострова в 2014 году. Длина моста - 19 км, и он соединяет полуостров с сухопутной частью РФ.

Напомним, что Силы обороны Украины уже несколько раз наносили удары по Керченскому мосту - 8 октября 2022 года и 17 июля 2023 года. А вот в 2024 году The Guardian писало, что ГУР готовит третий удар по Крымскому мосту.