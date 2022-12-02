UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Через Сербію ніхто не зможе обійти санкції ЄС проти Росії, - Вучич

Фото: президент Сербії Александр Вучич (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сербія не стане обхідним шляхом для санкцій Європейського союзу проти Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Сербії Александра Вучича, яку приводить Reuters.

"Ми відреагували на випадки реекспорту певних товарів, і наші державні органи затримали людей з компаній, які були залучені до обходу санкцій проти Російської Федерації", - заявив Вучич

Сербія планує вступити до Європейського союзу, проте у той же час її критикують через те, що країна не запровадила санкцій проти Росії. Країна імпортує весь свій газ із РФ.

Також єдина нафтова компанія NIS перебуває в контрольному пакеті акцій "Газпром нафти" і "Газпрому".

Нагадаємо, що Сербія для вступу до Європейського союзу має не лише провести реформи. Вона повинна також запровадити санкції проти Російської Федерації.

Президент Сербії Александр Вучич заявив, Белград "має намір пручатися введенню санкцій проти Росії стільки, скільки зможе", навіть попри збитки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяВучичСанкції проти РосіїСербияВійна в Україні