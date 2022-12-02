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Через Сербию никто не сможет обойти санкции ЕС против России, - Вучич

Фото: президент Сербии Александр Вучич (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Сербия не станет обходным путем для санкций Европейского союза против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Сербии Александра Вучича, которое приводит Reuters.

"Мы отреагировали на случаи реэкспорта определенных товаров, и наши государственные органы задержали людей из компаний, привлеченных к обходу санкций против Российской Федерации", - заявил Вучич

Сербия планирует вступить в Европейский союз, однако в то же время ее критикуют из-за того, что страна не ввела санкции против России. Страна импортирует весь свой газ из РФ.

Также единственная нефтяная компания NIS находится в контрольном пакете акций "Газпром нефти" и "Газпрома".

Напомним, что Сербия для вступления в Европейский союз должна не только провести реформы. Она обязана также ввести санкции против русской Федерации.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, Белград "намерен сопротивляться введению санкций против России столько, сколько сможет", даже несмотря на убытки.

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