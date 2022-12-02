Через Сербию никто не сможет обойти санкции ЕС против России, - Вучич

Сербия не станет обходным путем для санкций Европейского союза против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Сербии Александра Вучича, которое приводит Reuters.

"Мы отреагировали на случаи реэкспорта определенных товаров, и наши государственные органы задержали людей из компаний, привлеченных к обходу санкций против Российской Федерации", - заявил Вучич

Сербия планирует вступить в Европейский союз, однако в то же время ее критикуют из-за того, что страна не ввела санкции против России. Страна импортирует весь свой газ из РФ.

Также единственная нефтяная компания NIS находится в контрольном пакете акций "Газпром нефти" и "Газпрома".