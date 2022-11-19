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Через санкції в Росії сповільнюється мобільний інтернет

Фото: в Росії сповільнюється мобільний інтернет (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Через припинення постачання мережевого обладнання в Росії виник дефіцит частот для мобільного інтернету. Це призведе до поступового падіння його швидкості.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на російське видання Известия.

Так, серед інших санкцій, що ввели проти Росії, є ті, що забороняють постачання в країну телекомунікаційного обладнання. Тому, якщо раніше компанії вирішували проблему дефіциту частот встановленням додаткових базових станцій, то зараз такої можливості у них немає. Тож трафік зростає, а пропускна спроможність мереж - ні.

По інформації видання, до кінця 2022 року середня швидкість мобільного інтернету в Росії може впасти на 1 Мбіт/с - до 20 Мбіт/с.

Нагадаємо, що внутрішні російські авіаперевезення відновилися майже до рівня, який востаннє спостерігався до пандемії Covid-19. Проте фахівці вважають, що проблеми в РФ у сфері авіаперевезень зростатимуть через санкції.

Також раніше повідомлялося, що Британія та Німеччина підтвердили подальший санкційний тиск на Російську Федерацію та президента РФ Володимира Путіна.

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