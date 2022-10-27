Сунак домовився з Шольцом продовжувати санкційний тиск на Росію
Британія та Німеччина підтвердили подальший санкційний тиск на Російську Федерацію та президента РФ Володимира Путіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Британії Ріші Сунака.
"Із задоволенням поспілкувався з канцлером Німеччини Олафом Шольцем сьогодні вдень", - йдеться у повідомленні.
Сунак заявив, що з нетерпінням чекаю тісної співпраці з ним, як це робили на рівні міністрів фінансів. Це має забезпечити подальший тиск на Путіна, підтримувати Україну та захистити енергетичну безпеку Британії та Німеччини у майбутньому.
Нагадаємо, що, 25 жовтня, новим прем'єр-міністром Великої Британії офіційно став Ріші Сунак. Він уже розпочав процедуру формування уряду.
Новий прем'єр Британії Сунак вперше висловився про війну в Україні.
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