Сунак домовився з Шольцом продовжувати санкційний тиск на Росію

Британія та Німеччина підтвердили подальший санкційний тиск на Російську Федерацію та президента РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Британії Ріші Сунака.

"Із задоволенням поспілкувався з канцлером Німеччини Олафом Шольцем сьогодні вдень", - йдеться у повідомленні. Сунак заявив, що з нетерпінням чекаю тісної співпраці з ним, як це робили на рівні міністрів фінансів. Це має забезпечити подальший тиск на Путіна, підтримувати Україну та захистити енергетичну безпеку Британії та Німеччини у майбутньому.