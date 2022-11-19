RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Из-за санкций в России замедляется мобильный интернет

Фото: в России замедляется мобильный интернет (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Из-за прекращения снабжения сетевого оборудования в России возник дефицит частот для мобильного интернета. Это приведет к постепенному падению его скорости.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на российское издание Известия.

Так, среди других санкций, введенных против России, есть запрещающие поставки в страну телекоммуникационного оборудования. Поэтому если раньше компании решали проблему дефицита частот установкой дополнительных базовых станций, то сейчас такой возможности у них нет. Так что трафик растет, а пропускная способность сетей - нет.

По информации издания, к концу 2022 года средняя скорость мобильного интернета в России может упасть на 1 Мбит/с - до 20 Мбит/с.

Напомним, что внутренние российские авиаперевозки возобновились почти до уровня, который последний раз наблюдался до пандемии Covid-19. Однако специалисты считают, что проблемы в РФ в сфере авиаперевозок будут расти из-за санкций.

Ранее сообщалось, что Британия и Германия подтвердили дальнейшее санкционное давление на Российскую Федерацию и президента РФ Владимира Путина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ИнтернетРоссийская Федерация