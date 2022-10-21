Через розпач Росія "вивчає домовленості" з Північною Кореєю, - Держдеп

За словами Прайса, попри розпач, Росія й надалі є небезпечним противником. Росіян вже звернулися за допомогою до Ірану з проханням надати товари, які вона не може особисто виготовляти або ж купувати.

"Почасти це є відображенням експортного контролю, санкцій, економічних заходів, які ми запровадили щодо Росії", - додав Прайс

Як відзначив речник Держдепу, через неможливість виробляти ключові ресурси, Москва звернулась за допомогою до Ірану й почала "вивчати домовленості" з Північною Кореєю.