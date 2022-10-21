RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Из-за отчаяния Россия "изучает договоренности" с Северной Кореей, - Госдеп

Фото: Владимир Путин, президент Российской Федерации (kremlin.ru)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация из-за отчаяния в войне против Украины начала изучать договоренности с КНДР, чтобы найти источник для изготовления ключевых ресурсов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на брифинг представителя Государственного департамента США Неда Прайса.

По словам Прайса, несмотря на отчаяние, Россия и в дальнейшем является опасным противником. Россиян уже обратились за помощью к Ирану с просьбой предоставить товары, которые она не может лично производить или покупать.

"Отчасти это отражение экспортного контроля, санкций, экономических мер, которые мы ввели в отношении России", - добавил Прайс

Как отметил представитель Госдепа, из-за невозможности производить ключевые ресурсы, Москва обратилась за помощью к Ирану и начала "изучать договоренности" с Северной Кореей.

Напомним, РБК-Украина писалл о том, что Северная Корея выступила против во время голосования Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций по резолюции, осуждающей незаконную аннексию Россией территории четырех областей Украины.

Тем временем Британия ввела санкции против Ирана за поставку в Россию дронов-камикадзе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияКНДР