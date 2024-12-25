Через російську атаку у Дніпропетровській області загинула людина, - Лисак

Росіяни продовжують здійснювати атаки по Україні навіть в Різдво. Зранку 25 грудня під ударом опинилася Дніпропетровська область, внаслідок чого загинула людина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
"Через ракетну атаку по енергетичних обʼєктах області загинула людина. Співчуття рідним та близьким", - повідомив Лисак.
Повітряна тривога в області була оголошена повторно, тому голова ОВА закликав українців перебувати до відбою у безпечних місцях.
Росія 25 грудня здійснила чергову масовану атаку на Україну, спрямовану на критичну інфраструктуру. Основною метою окупантів стали об’єкти енергетики, що призвело до масштабних пошкоджень і перебоїв з електропостачанням у кількох регіонах.
Росія застосувала різні види озброєння, включаючи балістичні ракети та безпілотники. Президент Володимир Зеленський повідомив, що всього випущено понад 70 ракет і більш ніж 100 ударних дронів. Завдяки роботі сил ППО, вдалося збити понад 50 ракет і значну частину дронів.
Внаслідок ударів у Харківської області було зафіксовано влучання в трьох районах міста, є пошкодження будинків, постраждало щонайменше шість людей.
Удар РФ по Прикарпаттю залишив без світла Калуш, Бурштин та Івано-Франківськ. В Калуші також відсутнє водопостачання через знеструмлення очисних споруд.
Атаки росіян по Дніпропетровської області спричинили аварійні відключення водопостачання в окремих районах через проблеми з електромережею.
Внаслідок обстрілу Кіровоградщини було пошкоджено газову трубу та вікна будинків.
У Київській області уламки збитих ракет пошкодили вантажівки, будинки й кафе.
Водночас міністр енергетики Герман Галущенко повідомив про суттєві пошкодження об'єктів, включно з теплоелектростанціями компанії ДТЕК. Це вже тринадцята масована атака на українську енергетику цього року.
Подробиці сьогоднішньої російської атаки - в матеріалі РБК-Україна.
Нагадаємо, що у Святвечір РФ також завдавала ударів по Україні. Один із них прийшовся на багатоквартирний будинок у Кривому Розі.
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