Из-за российской атаки в Днепропетровской области погиб человек, - Лысак

Россияне продолжают осуществлять атаки по Украине даже в Рождество. Утром 25 декабря под ударом оказалась Днепропетровская область, в результате чего погиб человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.
"Из-за ракетной атаки по энергетическим объектам области погиб человек. Соболезнования родным и близким", - сообщил Лысак.
Воздушная тревога в области была объявлена повторно, поэтому глава ОГА призвал украинцев находиться до отбоя в безопасных местах.
Россия 25 декабря осуществила очередную массированную атаку на Украину, направленную на критическую инфраструктуру. Основной целью оккупантов стали объекты энергетики, что привело к масштабным повреждениям и перебоям с электроснабжением в нескольких регионах.
Россия применила различные виды вооружения, включая баллистические ракеты и беспилотники. Президент Владимир Зеленский сообщил, что всего выпущено более 70 ракет и более 100 ударных дронов. Благодаря работе сил ПВО, удалось сбить более 50 ракет и значительную часть дронов.
В результате ударов в Харьковской области было зафиксировано попадание в трех районах города, есть повреждения домов, пострадали по меньшей мере шесть человек.
Удар РФ по Прикарпатью оставил без света Калуш, Бурштын и Ивано-Франковск. В Калуше также отсутствует водоснабжение из-за обесточивания очистных сооружений.
Атаки россиян по Днепропетровской области вызвали аварийные отключения водоснабжения в отдельных районах из-за проблем с электросетью.
В результате обстрела Кировоградщины были повреждены газовая труба и окна домов.
В Киевской области обломки сбитых ракет повредили грузовики, дома и кафе.
В то же время министр энергетики Герман Галущенко сообщил о существенных повреждениях объектов, включая теплоэлектростанции компании ДТЭК. Это уже тринадцатая массированная атака на украинскую энергетику в этом году.
Подробности сегодняшней российской атаки - в материале РБК-Украина.
Напомним, что в Сочельник РФ также наносила удары по Украине. Один из них пришелся на многоквартирный дом в Кривом Роге.
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