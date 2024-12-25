Из-за российской атаки в Днепропетровской области погиб человек, - Лысак

"Из-за ракетной атаки по энергетическим объектам области погиб человек. Соболезнования родным и близким", - сообщил Лысак.

Воздушная тревога в области была объявлена повторно, поэтому глава ОГА призвал украинцев находиться до отбоя в безопасных местах.

Атака РФ по Украине 25 декабря

Россия 25 декабря осуществила очередную массированную атаку на Украину, направленную на критическую инфраструктуру. Основной целью оккупантов стали объекты энергетики, что привело к масштабным повреждениям и перебоям с электроснабжением в нескольких регионах.

Россия применила различные виды вооружения, включая баллистические ракеты и беспилотники. Президент Владимир Зеленский сообщил, что всего выпущено более 70 ракет и более 100 ударных дронов. Благодаря работе сил ПВО, удалось сбить более 50 ракет и значительную часть дронов.

В результате ударов в Харьковской области было зафиксировано попадание в трех районах города, есть повреждения домов, пострадали по меньшей мере шесть человек.

Удар РФ по Прикарпатью оставил без света Калуш, Бурштын и Ивано-Франковск. В Калуше также отсутствует водоснабжение из-за обесточивания очистных сооружений.

Атаки россиян по Днепропетровской области вызвали аварийные отключения водоснабжения в отдельных районах из-за проблем с электросетью.

В результате обстрела Кировоградщины были повреждены газовая труба и окна домов.

В Киевской области обломки сбитых ракет повредили грузовики, дома и кафе.

В то же время министр энергетики Герман Галущенко сообщил о существенных повреждениях объектов, включая теплоэлектростанции компании ДТЭК. Это уже тринадцатая массированная атака на украинскую энергетику в этом году.

Подробности сегодняшней российской атаки - в материале РБК-Украина.