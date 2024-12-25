У Кривому Розі знову зросла кількість постраждалих через атаку РФ

В Кривому Розі до 17 зросла кількість постраждалих після російської атаки. Окупанти обстріляли місто 24 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України, Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Ще 4 багатоквартирних будинки пошкоджені. Понівечені й 9 магазинів, 3 заклади харчування, понад два десятки авто.

У будинку, куди поцілили окупанти, зруйнований під'їзд з четвертого по перший поверхи.

Як зазначив голова ОВА Сергій Лисак, загинув 43-річний чоловік, 17 людей постраждали, серед них дівчата 14 та 16 років, госпіталізовані 12 поранених.

"Кривий Ріг. Унаслідок учорашнього ворожого ракетного удару загинула 1 людина, ще 17 постраждали, у тому числі 2 дитини", - йдеться у повідомленні МВС України .

Обстріл Кривого Рогу

Близько 16:00 24 грудня в Україні оголосили тривогу через загрозу балістики. Майже одразу стало відомо, що окупанти завдали удару по Кривому Рогу.

Під обстріл потрапив житловий будинок, повідомлялось про постраждалих. Спочатку у Кривому Розі зафіксували п'ятеро поранених. Двох з них дістали з-під завалів.

Пізніше кілкість поранених почала зростати, також одна людин загинула. До цього повідомлялось про 15 поранених у Кривому Розі після обстрілу РФ.

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