Через російський обстріл у передмісті Херсона тимчасово відключили газ, - МВА

"Дії загарбників знову порушують безперебійність енергопостачання громади, вкотре пошкоджено мережу газопостачання в передмісті", - зазначив він.

Так, в Антонівці та частково в Янтарному тимчасово буде перекрито газ.

Наразі відомо, що фахівці почнуть аварійно-відновлювальні роботи за найменшої можливості.

"Просимо з розумінням поставитися до цієї ситуації", - зауважив начальник МВА.

Ситуація в Херсонській області

Російські загарбники продовжують обстрілювати звільнену від них територію Херсонської області. Разом із цим, вони не припиняють вчиняти воєнні злочини проти мирного населення і на окупованій частині регіону: репресії проти активістів, викрадення дітей, ненадання медичної допомоги тощо.

На днях росіяни вдарили по бригаді "швидкої" у Херсоні. Відомо, що медики їхали до постраждалих від чергового російського обстрілу. Трьом медпрацівникам була надала допомога, оскільки вони отримали вибухову та закриту черепно-мозкову травму, а також контузію.

Нещодавно в Херсоні внаслідок російського обстрілу постраждало немовля. Хлопчику, якому лише виповнилося півтора року, було госпіталізовано.

Про те, як мешканці Херсонської області постійно живуть під російськими обстрілами - читайте в матеріалі РБК-Україна.