Через російський обстріл у передмісті Херсона тимчасово відключили газ, - МВА

Через черговий російський обстріл деякі жителі Дніпровського району Херсонської області залишились тимчасово без газопостачання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочко.
"Дії загарбників знову порушують безперебійність енергопостачання громади, вкотре пошкоджено мережу газопостачання в передмісті", - зазначив він.
Так, в Антонівці та частково в Янтарному тимчасово буде перекрито газ.
Наразі відомо, що фахівці почнуть аварійно-відновлювальні роботи за найменшої можливості.
"Просимо з розумінням поставитися до цієї ситуації", - зауважив начальник МВА.
Російські загарбники продовжують обстрілювати звільнену від них територію Херсонської області. Разом із цим, вони не припиняють вчиняти воєнні злочини проти мирного населення і на окупованій частині регіону: репресії проти активістів, викрадення дітей, ненадання медичної допомоги тощо.
На днях росіяни вдарили по бригаді "швидкої" у Херсоні. Відомо, що медики їхали до постраждалих від чергового російського обстрілу. Трьом медпрацівникам була надала допомога, оскільки вони отримали вибухову та закриту черепно-мозкову травму, а також контузію.
Нещодавно в Херсоні внаслідок російського обстрілу постраждало немовля. Хлопчику, якому лише виповнилося півтора року, було госпіталізовано.
Про те, як мешканці Херсонської області постійно живуть під російськими обстрілами - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Раніше ми повідомляли, що з окупованої частини Херсонської області вдалося повернути п'ять родин із дітьми. Їх поверненням займалася благодійна організація "Save Ukraine".
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