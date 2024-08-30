Из-за российских обстрелов в пригороде Херсона временно отключили газ, - ГВА

"Действия захватчиков снова нарушают бесперебойность энергоснабжения общины, еще раз повреждена сеть газоснабжения в пригороде", - отметил он.

Так, в Антоновке и частично в Янтарном будет временно перекрыт газ.

Пока известно, что специалисты начнут аварийно-восстановительные работы при малейшей возможности.

"Просим с пониманием отнестись к этой ситуации", – заметил начальник ГВА.

Ситуация в Херсонской области

Российские захватчики продолжают обстреливать освободившуюся от них территорию Херсонской области. Вместе с этим они не прекращают совершать военные преступления против мирного населения и на оккупированной части региона: репрессии против активистов, похищение детей, неоказание медицинской помощи и т.д.

На днях россияне ударили по бригаде "скорой" в Херсоне. Известно, что медики ехали к пострадавшим от очередных российских обстрелов. Трем медработникам была оказана помощь, поскольку они получили взрывную и закрытую черепно-мозговую травму, а также контузию.

Недавно в Херсоне в результате российских обстрелов пострадал младенец. Мальчик, которому только исполнилось полтора года, был госпитализирован.

О том, как жители Херсонской области постоянно живут под российскими обстрелами – читайте в материале РБК-Украина.