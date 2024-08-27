Росіяни атакували бригаду "швидкої", яка поспішала на допомогу пораненому у Херсоні

Російські окупанти сьогодні, 27 серпня, вдарили по бригаді "швидкої" у Херсоні. Медики їхали на виклик після чергового обстрілу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Міської військової адміністрації Херсона Романа Мрочка у Telegram .

За його словами, медики, які їхали на допомогу пораненому 63-річному чоловікові у Дніпровському районі, потрапили під удар. Постраждали троє медпрацівників. Також було пошкоджено авто.

Бригаду "швидкої" відвезли до однієї з херсонських лікарень.

"Троє медпрацівників - жінка 59 та чоловіки 46 та 64 років отримали вибухову та закриту черепно-мозкову травму, а також контузію", - розповів Мрочко.

Він уточнив, що росіяни для атаки використали безпілотник.