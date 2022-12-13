Через російський обстріл в Херсоні загинула літня жінка

В Херсоні під час обстрілу загинула літня жінка, яка проходила повз Центр реінтеграції бездомних та звільнених осіб "Надія".
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію центру в Facebook.
Там зазначили, що поруч з будівлею прилетіло три снаряди, ймовірно, від "Граду". Від вибухів жінка, яка проходила повз, отримала поранення, несумісні з життям.
"Наші волонтери намагались допомогти, але поранення були несумісні з життям. Загинула і собачка, яку ми підгодовували", - написали у центрі.
В самій будівлі дивом ніхто не постраждав, однак вибуховою хвилею в центрі винесло вікна.
Нагадаємо, що 12 грудня в Херсоні лунали вибухи.
В той же день російські війська обстріляли житловий сектор у Херсоні. Внаслідок атаки є руйнування. Також пошкоджено електромережі.
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