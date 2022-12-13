Из-за российских обстрелов в Херсоне погибла пожилая женщина

В Херсоне во время обстрела погибла пожилая женщина, проходившая мимо Центра реинтеграции бездомных и освобожденных лиц "Надежда".

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на публикацию центра в Facebook.

Там отметили, что рядом со зданием прилетели три снаряда, вероятно, от "Града". От взрывов проходившая мимо женщина получила ранения, несовместимые с жизнью.

"Наши волонтеры пытались помочь, но ранения были несовместимы с жизнью. Погибла и собачка, которую мы подкармливали", - написали в центре.

В самом здании чудом никто не пострадал, однако взрывной волной в центре вынесло окна.