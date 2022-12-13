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Из-за российских обстрелов в Херсоне погибла пожилая женщина

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Херсон, Вторник 13 декабря 2022 04:04
Из-за российских обстрелов в Херсоне погибла пожилая женщина Фото: в Херсоне при обстреле погибла женщина (facebook.com/KsRehabCenterHope)
Автор: Антон Малиновский

В Херсоне во время обстрела погибла пожилая женщина, проходившая мимо Центра реинтеграции бездомных и освобожденных лиц "Надежда".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию центра в Facebook.

Там отметили, что рядом со зданием прилетели три снаряда, вероятно, от "Града". От взрывов проходившая мимо женщина получила ранения, несовместимые с жизнью.

"Наши волонтеры пытались помочь, но ранения были несовместимы с жизнью. Погибла и собачка, которую мы подкармливали", - написали в центре.

В самом здании чудом никто не пострадал, однако взрывной волной в центре вынесло окна.

Напомним, что 12 декабря в Херсоне раздавались взрывы.

В тот же день русские войска обстреляли жилищный сектор в Херсоне. В результате атаки есть разрушение. Также повреждены электросети.

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