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Через російський обстріл Херсона загинуло двоє людей

Ілюстративне фото: через російський обстріл Херсона загинуло двоє людей (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти сьогодні вчергове обстріляли Херсон. Через ворожу атаку загинули двоє мешканців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка та голову ОВА Олександра Прокудіна.

Під час повітряної тривоги у Херсонській області російські окупанти обстріляли обласний центр з тимчасово окупованого лівого берега.

Тим часом Прокудін повідомив, що загарбники завдали два авіаудари по населених пунктах Херсонської області близько 17:30. За його словами, є влучання поблизу обʼєкта транспортної інфраструктури.

"За останньою інформацією, у Херсоні на цю годину через російську агресію двоє людей загинули, один отримав поранення", - написав Мрочко.

Обстріли Херсона

Після звільнення українськими військовими правобережної частини Херсонської області росіяни щоденно обстрілюють Херсон та інші населені пункти регіони.

При цьому, в ОВА повідомили про збільшення кількості обстрілів Херсона та області. В адміністрації уточнюють, що росіяни почали більше використовувати авіабомби та ракети, яких давно не застосовували.

Зазначимо, що сьогодні росіяни обстріляли Херсон вже вдвічі - зранку та вдень.

Нагадаємо, що цього тижня під обстріл у Херсоні потрапив автомобіль поліцейських, у якому були двоє патрульних. Один із них помер у лікарні під час операції.

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Херсон