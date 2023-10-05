Через російський обстріл Херсона загинуло двоє людей

Російські окупанти сьогодні вчергове обстріляли Херсон. Через ворожу атаку загинули двоє мешканців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка та голову ОВА Олександра Прокудіна.
Під час повітряної тривоги у Херсонській області російські окупанти обстріляли обласний центр з тимчасово окупованого лівого берега.
Тим часом Прокудін повідомив, що загарбники завдали два авіаудари по населених пунктах Херсонської області близько 17:30. За його словами, є влучання поблизу обʼєкта транспортної інфраструктури.
"За останньою інформацією, у Херсоні на цю годину через російську агресію двоє людей загинули, один отримав поранення", - написав Мрочко.
Після звільнення українськими військовими правобережної частини Херсонської області росіяни щоденно обстрілюють Херсон та інші населені пункти регіони.
При цьому, в ОВА повідомили про збільшення кількості обстрілів Херсона та області. В адміністрації уточнюють, що росіяни почали більше використовувати авіабомби та ракети, яких давно не застосовували.
Зазначимо, що сьогодні росіяни обстріляли Херсон вже вдвічі - зранку та вдень.
Нагадаємо, що цього тижня під обстріл у Херсоні потрапив автомобіль поліцейських, у якому були двоє патрульних. Один із них помер у лікарні під час операції.
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