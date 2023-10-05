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В Херсоні лунають вибухи. Окупанти обстрілюють місто

Херсон, Четвер 05 жовтня 2023 09:29
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В Херсоні лунають вибухи. Окупанти обстрілюють місто Фото: у Херсоні лунають вибухи 5 жовтня (facebook com patrolpolice gov ua)
Автор: Наталія Гурковська

У Херсоні з ранку у четвер, 5 жовтня, лунають вибухи. Російські війська знову б'ють по місту.

Про це заявив голова Херсонської МВА Роман Мрочко, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"У Херсоні лунають вибухи! Ворог з лівого берега знову обстрілює місто!" - розповів він.

Він звернувся до мешканців з проханням не перебувати на відкритому просторі.

"Намагайтеся без особливої потреби не виходити на вулицю!" - порадив Мрочко.

Обстріли Херсона

В останні два тижні окупанти з ще більшою "старанністю" обстрілюють Херсон, , причому по кілька разів за добу. Нещодавно під обстріл потрапило авто поліцейських, у якому були двоє патрульних. Один із них невдовзі помер у лікарні під час операції.

У Херсонській ОВА також констатують збільшення обстрілів Херсона та області. В адміністрації уточнюють, що російські війська почали більше використовувати авіабомби та ракети, яких давно не використовували.

Ситуація настільки серйозна, що обстріли Херсона та області обговорювалися під час селектора, проведеного президентом Володимиром Зеленським 27 вересня.

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Херсон вибухи
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