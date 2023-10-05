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Из-за российских обстрелов Херсона погибли два человека

Иллюстративное фото: из-за российских обстрелов Херсона погибли два человека (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты сегодня в очередной раз обстреляли Херсон. Из-за вражеской атаки погибли двое жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Херсонской городской военной администрации Романа Мрочко и главу ОВА Александра Прокудина.

Во время воздушной тревоги в Херсонской области российские оккупанты обстреляли областной центр с временно оккупированного левого берега.

Между тем Прокудин сообщил, что захватчики нанесли два авиаудара по населенным пунктам Херсонской области около 17:30. По его словам, есть попадание вблизи объекта транспортной инфраструктуры.

"По последней информации, в Херсоне на этот час из-за российской агрессии два человека погибли, один получил ранения", - написал Мрочко.

Обстрелы Херсона

После освобождения украинскими военными правобережной части Херсонской области россияне ежедневно обстреливают Херсон и другие населенные пункты регионы.

При этом в ОВА сообщили об увеличении количества обстрелов Херсона и области. В администрации уточняют, что россияне стали больше использовать авиабомбы и ракеты, которые давно не применяли.

Отметим, что сегодня россияне обстреляли Херсон уже дважды - утром и днем.

Напомним, что на этой неделе под обстрел в Херсоне попал автомобиль полицейских, в котором находились двое патрульных. Один из них умер в больнице во время операции.

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Херсон