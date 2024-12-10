У мережі заявили про прорив кордону росіяни у Сумській області: в ОВА попередили, що це фейк

Ситуація на кордоні Сумської області з Росією наразі контрольована. Жодних даних щодо прориву росіян не підтверджено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.

Сьогодні у мережі почала ширитись інформація про те, що російська армія нібито прорвала кордон України у Сумській області.

Однак у Сумській ОВА заявляють, що інформація про прорив росіянами кордону у Сумській області - це фейк. А повідомлення, яке поширили низка ЗМІ - це ворожа дезінформація, яка не відповідає дійсності.

"Наразі жодних даних від військових щодо зміни ситуації на кордоні немає, ситуація контрольована", - заявив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.

Курська операція

Українські Сили оборони продовжують активні дії у прикордонних районах, зокрема в Курській області Росії. Операція мала на меті послабити логістичну спроможність противника, знищити об’єкти військової інфраструктури та змусити Росію перекидати свої ресурси з фронту на захист власних територій.

Також варто нагадати, що з початку літа Росія активізувала свої обстріли по території Сумської області. Через це у низці населених пунктів було вирішено провести примусову евакуацію місцевих жителів.