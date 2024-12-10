У мережі заявили про прорив кордону росіяни у Сумській області: в ОВА попередили, що це фейк
Ситуація на кордоні Сумської області з Росією наразі контрольована. Жодних даних щодо прориву росіян не підтверджено.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську обласну військову адміністрацію.
Сьогодні у мережі почала ширитись інформація про те, що російська армія нібито прорвала кордон України у Сумській області.
Однак у Сумській ОВА заявляють, що інформація про прорив росіянами кордону у Сумській області - це фейк. А повідомлення, яке поширили низка ЗМІ - це ворожа дезінформація, яка не відповідає дійсності.
"Наразі жодних даних від військових щодо зміни ситуації на кордоні немає, ситуація контрольована", - заявив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.
Курська операція
Українські Сили оборони продовжують активні дії у прикордонних районах, зокрема в Курській області Росії. Операція мала на меті послабити логістичну спроможність противника, знищити об’єкти військової інфраструктури та змусити Росію перекидати свої ресурси з фронту на захист власних територій.
Також варто нагадати, що з початку літа Росія активізувала свої обстріли по території Сумської області. Через це у низці населених пунктів було вирішено провести примусову евакуацію місцевих жителів.
Зокрема, за словами голови МВС Ігоря Клименка, першочерговій евакуації підлягають 183 населені пункти Сумської області.
Водночас Артюх раніше заявляв, що через Курську операцію у певний період зросла кількість обстрілів зі сторони Росії збільшилась у тих районах, через які українські бійці.
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