Через річку, ліс чи гори: СБУ викрила нові схеми виїзду за кордон для ухилянтів

Служба безпеки України заблокувала ще п'ять каналів нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Зазначається, що серед затриманих фігурантів - начальник одного з районних військкоматів у Харківській області та очільниця філії приватного університету у Рівному.

За гроші зловмисники "допомагали" своїм клієнтам виїжджати до країн ЄС на підставі підроблених документів або в обхід контрольно-пропускних пунктів.

Вартість таких "послуг" становила від 800 до 8 тисяч доларів. Сума залежала від терміновості виїзду та наявності посередників.

Правоохоронцям вдалося запобігти незаконному переправленню за межі України більше сотні ухилянтів.

У Харківській області:

затримали начальника районного військкомату, який продавав потенційним призовникам фіктивні довідки про непридатність до служби за станом здоров’я.

Для реалізації "схеми" він залучав своїх спільників з місцевої військово-лікарської комісії, які записували клієнтам "важкі діагнози". Отриману підробку ухилянти планували використати для виїзду за кордон.

У Рівному:

військова контррозвідка СБУ затримала директорку обласної філії одного із приватних університетів. За хабарі посадовиця "гарантувала" військовозобов’язаним "позачергове" зарахування до вищого навчального закладу із правом відтермінування призову.

У подальшому вона обіцяла "студентам" відправити їх за кордон під виглядом навчання у партнерському закладі освіти в одній із країн ЄС.

У Закарпатській області:

ліквідували ще два канали нелегальної міграції за межі України. У Тячівському районі зловмисник "сплавляв" ухилянтів через річку, яка проходить уздовж кордону.

Іншу схему організувала мешканка Берегівського району, яка переводила своїх "клієнтів" через кордон лісовими стежками.

В Івано-Франківській області:

викрили трьох ділків, які виводили ухилянтів за кордон через важкодоступну гірську місцевість.

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно в Одеській області затримали двох чиновників, які продавали "посвідчення моряка" ухилянтах. Завдяки ним вони могли незаконно виїжджати за кордон.

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