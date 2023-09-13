Через реку, лес или горы: СБУ разоблачила новые схемы выезда за границу для уклонистов

Служба безопасности Украины заблокировала еще пять каналов нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что среди задержанных фигурантов - начальник одного из районных военкоматов в Харьковской области и руководитель филиала частного университета в Ровно.

За деньги злоумышленники "помогали" своим клиентам выезжать в страны ЕС на основании поддельных документов или в обход контрольно-пропускных пунктов.

Стоимость таких "услуг" составляла от 800 до 8 тысяч долларов. Сумма зависела от срочности выезда и наличии посредников.

Правоохранителям удалось предотвратить незаконную переправку за пределы Украины более сотни уклонистов.

В Харьковской области:

задержали начальника районного военкомата, который продавал потенциальным призывникам фиктивные справки о непригодности к службе по состоянию здоровья.

Для реализации "схемы" он привлекал своих подельников из местной военно-врачебной комиссии, которые записывали клиентам "тяжелые диагнозы". Полученный подлог уклонисты планировали использовать для выезда за границу.

В Ровно:

военная контрразведка СБУ задержала директора областного филиала одного из частных университетов. За взятку женщина "гарантировала" военнообязанным "внеочередное" зачисление в высшее учебное заведение с правом отсрочки призыва.

В дальнейшем она обещала "студентам" отправить их за границу под видом обучения в партнерском учебном заведении в одной из стран ЕС.

В Закарпатской области:

ликвидировали еще два канала нелегальной миграции за пределы Украины. В Тячевском районе злоумышленник "сплавлял" уклонистов через реку, которая проходит вдоль границы.

Другую схему организовала жительница Береговского района, которая переводила своих "клиентов" через границу по лесным тропам.

В Ивано-Франковской области:

разоблачили троих дельцов, которые выводили уклонистов за границу через труднодоступную горную местность.

Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, недавно в Одесской области задержали двух чиновников, которые продавали "удостоверение моряка" уклонистов. Благодаря им они могли незаконно выезжать за границу.

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