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Били навіть із танків. Через обстріли Херсона та області троє людей поранені

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Херсон, Четвер 05 січня 2023 09:24
Били навіть із танків. Через обстріли Херсона та області троє людей поранені Фото: внаслідок обстрілів Херсона та області трьох людей поранено (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти 41 раз обстріляли територію Херсонської області. Гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків, поранення отримали 3 людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави Херсонської ОВА Ярослава Янушевича.

"Минулої доби через російські обстріли 3 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості", - розповів він.

Крім цього, Херсон армія РФ атакувала 9 разів - вкотре обстріляли житлові квартали міста.

"Ворожі снаряди влучили в приватні та багатоквартирні будинки", - додав Янушевич.

Як повідомлялось, у Херсоні та Чорнобаївці вранці 5 січня пролунали вибухи. Тривогу в області не оголошено.

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