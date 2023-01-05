Фото: у Херсоні та Чорнобаївці повідомляють про вибухи (Getty Images)

У Херсоні та Чорнобаївці вранці 5 січня пролунали вибухи. Тривогу в області не оголошено.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.

За інформацією місцевих жителів, після кількох вибухів у Чорнобаївці зникло світло. Наразі військова адміністрація області не коментувала вибухи. Поки що незрозуміло, чи були "прильоти".