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Из-за утренней атаки россиян на Херсонскую область пострадали четыре человека

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Херсонская область, Четверг 05 января 2023 11:14
Из-за утренней атаки россиян на Херсонскую область пострадали четыре человека Иллюстративное фото: из-за утренней атаки россиян на Херсонскую область пострадали четыре человека (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В результате утренних обстрелов российскими оккупантами Чернобаевки и Камышан Херсонской области четыре человека получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Херсонской ОВА Ярослава Янушевича.

Из-за атаки в селах повреждены дома, автомобили, сельскохозяйственные помещения, линии электропередач и газопровод.

Янушевич отметил, что россияне покрыли села массированным артиллерийским огнем. Они снова били исключительно по гражданской инфраструктуре и мирным людям.

"Из-за утренней атаки россиян пострадали 4 человека. Они получили осколочные ранения средней тяжести. Одной раненой медики оказали помощь на месте, 3 человека госпитализировали в больницы Херсона", - написал он.

Глава ОВА также показал последствия обстрела Чернобаевки на видео.

РБК-Украина сообщало, что утром в Херсоне и Чернобаевке раздавались взрывы. Местные сообщали, что после нескольких взрывов в Чернобаевке пропал свет.

Кроме того, вчера россияне 41 раз обстреляли Херсонскую область, три человека получили ранения.

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