Через ранкову атаку на Київ загинула людина, є поранені

Нагадаємо, в ніч на 8 жовтня РФ обстріляла Україну, використавши майже 150 дронів.

Більшість з них вдалось збити, але є "прильоти".

Також ми писали, що кількість загиблих унаслідок удару по багатоповерхівці у Прилуках зросла до 22.