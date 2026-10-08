UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Через ранкову атаку на Київ загинула людина, є поранені

10:47 08.10.2026 Чт
1 хв
aimg Олена Чупровська
Фото: РФ атакувала Київ дронами (Getty Images)

Унаслідок ранкової атаки на Київ загинула людина та є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Києва Віталія Кличка.

Мер повідомив про наслідки атаки у Голосіївському районі, де уламки впали на відкритій території.

Раніше повідомлялось, що на місце події викликали медиків.

Тепер Кличко повідомив, що унаслідок удару загинула людина.

"5 постраждалих внаслідок атаки ворога на столицю вранці 8 жовтня.
Чотирьох поранених медики госпіталізували", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, в ніч на 8 жовтня РФ обстріляла Україну, використавши майже 150 дронів.

Більшість з них вдалось збити, але є "прильоти".

Також ми писали, що кількість загиблих унаслідок удару по багатоповерхівці у Прилуках зросла до 22.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
КиївАтака дронів