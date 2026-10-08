Из-за утренней атаки на Киев погиб человек, есть раненые

Напомним, в ночь на 8 октября РФ обстреляла Украину, использовав почти 150 дронов.

Большинство из них удалось сбить, но есть "прилеты".

Также мы писали, что количество погибших в результате удара по многоэтажке в Прилуках выросло до 22.