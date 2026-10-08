Из-за утренней атаки на Киев погиб человек, есть раненые
10:47 08.10.2026 Чт
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Фото: РФ атаковала Киев дронами (Getty Images)
В результате утренней атаки на Киев погиб человек и есть раненые.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.
Мэр сообщил о последствиях атаки в Голосеевском районе, где обломки упали на открытой территории.
Ранее сообщалось, что на место происшествия вызвали медиков.
Теперь Кличко сообщил, что в результате удара погиб человек.
5 пострадавших в результате атаки врага на столицу утром 8 октября.
Четверо раненых медики госпитализировали", - говорится в заявлении.
Напомним, в ночь на 8 октября РФ обстреляла Украину, использовав почти 150 дронов.
Большинство из них удалось сбить, но есть "прилеты".
Также мы писали, что количество погибших в результате удара по многоэтажке в Прилуках выросло до 22.