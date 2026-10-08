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Из-за утренней атаки на Киев погиб человек, есть раненые

10:47 08.10.2026 Чт
1 мин
aimg Елена Чупровская
Из-за утренней атаки на Киев погиб человек, есть раненые Фото: РФ атаковала Киев дронами (Getty Images)
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В результате утренней атаки на Киев погиб человек и есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

Мэр сообщил о последствиях атаки в Голосеевском районе, где обломки упали на открытой территории.

Ранее сообщалось, что на место происшествия вызвали медиков.

Теперь Кличко сообщил, что в результате удара погиб человек.

5 пострадавших в результате атаки врага на столицу утром 8 октября.
Четверо раненых медики госпитализировали", - говорится в заявлении.

Напомним, в ночь на 8 октября РФ обстреляла Украину, использовав почти 150 дронов.

Большинство из них удалось сбить, но есть "прилеты".

Также мы писали, что количество погибших в результате удара по многоэтажке в Прилуках выросло до 22.

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