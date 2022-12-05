Через ракетну атаку у великих містах перебої з інтернетом: де саме

"Підтверджено: дані показують, що у багатьох регіонах України постраждав зв'язок через нові російські ракетні атаки в понеділок, при цьому влада також вводить аварійні відключення, щоб розвантажити енергомережі", - йдеться в повідомленні.

За даними сервісу, перебої з інтернетом зафіксовано у Сумах, Житомирі та Одесі.

Фото: перебої з інтернетом в Україні (twitter.com/netblocks)