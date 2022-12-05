Из-за ракетной атаки в крупных городах перебои с интернетом: где именно

"Подтверждено: данные показывают, что во многих регионах Украины пострадала связь из-за новых российских ракетных атак в понедельник, при этом власти также вводят аварийные отключения, чтобы разгрузить энергосети", - говорится в сообщении.

По данным сервиса, перебои с интернетом зафиксированы в Сумах, Житомире и Одессе.

Фото: перебои с интернетом в Украине (twitter.com/netblocks)