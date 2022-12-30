Фото: Через ракетну атаку РФ в Одеській області без світла залишаються сотні тисяч споживачів (Віталій Носач, РБК-Україна)

В Одеській області унаслідок масованого ракетного удару РФ по Україні 29 грудня без світла залишаються 450 тисяч клієнтів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК "Одеські електромережі".