ua ru
Пт, 30 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Из-за ракетной атаки РФ в Одесской области без света остаются сотни тысяч потребителей

Новина українською →
Одесса, Пятница 30 декабря 2022 00:53
Из-за ракетной атаки РФ в Одесской области без света остаются сотни тысяч потребителей Фото: Из-за ракетной атаки РФ в Одесской области без света остаются сотни тысяч потребителей (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

В Одесской области в результате массированного ракетного удара РФ по Украине 29 декабря без света остаются 450 тысяч клиентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК "Одесские электросети".

"Ситуация в энергосистеме очень сложная", - отметили в компании.

Энергетики делают все необходимое, чтобы подать напряжение в первую очередь на критическую инфраструктуру.

Специалисты также прилагают усилия для того, чтобы вернуть электроэнергию бытовым потребителям.

"Энерегетики всей страны работают 24/7, чтобы стабилизировать ситуацию", - добавили в ДТЭК.

Напомним, российская ракета ударила по объекту энергетической инфраструктуры в Одесской области.

Подробнее о массированной атаке России по территории Украины 29 декабря - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Война России против Украины
NEWS
"Нечего комментировать". Воздушные силы ответили на заявление Беларуси о падении ракеты
"Нечего комментировать". Воздушные силы ответили на заявление Беларуси о падении ракеты
DAILY
Денис Маслов: Вопрос по Трибуналу для РФ должен быть вынесен на Генассамблею ООН
Юлия Акимовакорреспондент Денис Маслов: Вопрос по Трибуналу для РФ должен быть вынесен на Генассамблею ООН