Фото: Из-за ракетной атаки РФ в Одесской области без света остаются сотни тысяч потребителей (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Одесской области в результате массированного ракетного удара РФ по Украине 29 декабря без света остаются 450 тысяч клиентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК "Одесские электросети".