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Через ракетний удар у Великому Бурлуці постраждав поліцейський (фото)

Куп'янськ, Вівторок 10 жовтня 2023 11:30
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Через ракетний удар у Великому Бурлуці постраждав поліцейський (фото) Фото: через ракетний удар у Великому Бурлуці постраждав поліцейський (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Під час ракетного удару по селу Великий Бурлук Куп'янського району Харківської області у вівторок, 10 жовтня, постраждав і співробітник поліції. Він опинився серед поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

"Травмовано двох жінок. Також отримав контузію поліцейський", - уточнюється в повідомленні.

За даними слідства, 10 жовтня близько 8:00 ранку ворог завдав ракетний удар по смт Великий Бурлук. За попередньою інформацією, це була ракета С-300.

"Удар прийшов на центр населеного пункту", - йдеться в повідомленні.

Наслідки обстрілу Великого Бурлука Харківської області (t.me/pgo_gov_ua)

Як додають в Офісі генпрокурора, пошкоджено магазини, житлові будинки, адмінбудівлю та приватні автомобілі.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Ракетний удар по Великому Бурлуку

Російські війська вдарили ракетою С-300 по селу Великий Бурлук Куп'янського району Харківської області у вівторок, 10 жовтня. Троє людей отримали поранення.

Раніше із Куп'янського району Харківської області оголосили про проведення обов'язкової евакуації населення. Вона стосується й самого Куп'янська та Куп'янська Вузлового.

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