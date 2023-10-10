Из-за ракетного удара в Великом Бурлуке пострадал полицейский (фото)

Из-за ракетного удара по селу Великий Бурлук Купянского района Харьковской области во вторник, 10 октября, пострадал и сотрудник полиции. Он оказался в числе раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора .

"Травмированы две женщины. Также получил контузию полицейский", - уточняется в сообщении.

По данным следствия, 10 октября около 8:00 утра враг нанес ракетный удар по пгт Великий Бурлук. По предварительным данным, это была ракета С-300.

"Удар пришелся на центр населенного пункта", - говорится в сообщении.

Последствия обстрела Великого Бурлука Харьковской области (t.me/pgo_gov_ua)

Как добавляют в Офисе генпрокурора, повреждены магазины, жилые дома, админздание и частные автомобили.

При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Ракетный удар по Великому Бурлуку

Российские войска ударили ракетой С-300 по селу Великий Бурлук Купянского района Харьковской области во вторник, 10 октября. Трое людей получили ранения.

Ранее из Купянского района Харьковской области объявили о проведении обязательной эвакуации населения. Она касается и самого Купянска и Купянска Узлового.